Thời sự - Chính trị Thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên tạo đà cho chiến dịch Hồ Chí Minh

(kontumtv.vn) – Đầu năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta đã phát triển mạnh mẽ khắp chiến trường. Trong đó, Tây Nguyên là địa bàn quan trọng, nơi phát động chiến dịch tiến công lớn của các binh đoàn, các lực lượng, tạo ra những đột biến có tính chất bước ngoặt lớn để cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn mới, tiến đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những chiến công của các đoàn quân năm xưa diễn ra trên vùng đất Tây Nguyên huyền thoại vẫn luôn được khắc ghi, trong đó có Sư đoàn 10.

48 năm về trước, trận đánh lịch sử của Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 diễn ra từ ngày 19 tháng 3 năm 1975 đến ngày 01 tháng 4 năm 1975 tiêu diệt toàn bộ Lữ dù 3, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ đèo Phượng Hoàng, huyện Ma Đrắk, tỉnh Đắk Lắk để tiến công xuống đồng bằng giải phóng 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà là trận đánh có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên. Trong chiến thắng này thấm đẫm máu và nước mắt của những người lính Sư đoàn 10, khi đơn vị trực tiếp chiến đấu ngăn chặn sự phản công của địch, diễn ra ở đèo Phượng Hoàng để quân ta tiến về đồng bằng. Trung tướng Trần Quốc Phú, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tự hào cho biết bằng một trận đánh chỉ trong 3 ngày, 3 đêm, Sư đoàn 10 đã tiêu diệt gọn Trung đoàn 45 của Sư đoàn 23 Ngụy: “Sau khi giải phóng Ban Mê Thuột, địch đã đổ bộ Trung đoàn 45 xuống Phước An để ngăn chặn không cho lực lượng của ta tiến quân. Sư đoàn 10 đã tiêu diệt gọn Trung đoàn 45 của Sư 23 nguỵ. Bộ tổng tham mưu nguỵ và Tổng thống Thiệu đã điều lực lượng Lữ dù 3 đổ bộ lên đèo Ma Đrắk và Phượng Hoàng tổ chức 12 chốt phòng ngự. 4 giờ sáng ngày 29/3 là bắt đầu nổ súng và đánh đúng 3 ngày 3 đêm ta đã tiêu diệt gọn toàn bộ Lữ dù 3, 1 Tiểu đoàn biệt động quân của địch chấn giữ ở đèo Ma Đrắk và Phượng Hoàng.”

Riêng trận đánh then chốt quyết định chiến thắng ở Ban Mê Thuột, Sư đoàn 10 đảm nhiệm mũi thọc sâu đánh thẳng vào sở chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy. Đúng 11h ngày 11 tháng 3 tổ cắm cờ của Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 đã cắm lá cờ Quyết chiến, quyết thắng thấm máu của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn lên trung tâm chỉ huy sư đoàn 23 Ngụy. Sau đó Sư đoàn tiếp tục đánh bại cuộc phản kích tái chiếm Ban Mê Thuột của Sư đoàn 23 ngụy ở Phước An – Nông Trại. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. Trên đà chiến thắng, Sư đoàn phát triển chiến đấu đập tan tuyến phòng thủ của địch ở đèo Phượng Hoàng – Ma Đrắk; truy kích địch trên đường 21, tiến công giải phóng Nha Trang, Quân cảng Cam Ranh. Trung tướng Trần Quốc Phú, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 vẫn nhớ như in trận đánh lịch sử ấy: “Khi ta nổ súng địch không ngờ tới, bởi vì chúng nó chỉ chú ý đánh lực lượng ta khi lực lượng ta hành tiến trên đường 21; chứ nó không bao giờ nghĩ quân của ta lại luồn rừng, luồn rừng toàn bộ về phía sau; 3 mặt áp sát phía sau lưng và 2 bên sườn, ta đã quây chúng nó. Tổ chức một lực lượng cắt đứt đèo Ma Đrắk tiếp giáp đèo Phượng Hoàng, có 2 đại đội cắt đứt đoạn ở đó, không cho lược lượng phía trước phối hợp với lực lượng phía sau, đồng thời cắt đường rút của lực lượng phía trước. Bởi vì quân dù nó rất là thiện chiến, do đó giành đi, giật lại, có những chỗ gần như đánh giáp lá cà.”

Trong chiến dịch này, Sư đoàn 10 đã xuyên rừng đánh từ hai bên sườn đèo, không để địch rút lui hay tăng cường binh lính hỗ trợ. Trên đường cơ động, xe tăng, pháo kích của ta dội lửa dồn dập lên đèo Phượng Hoàng- nơi địch chiếm giữ, mặc cho máy bay của địch ném bom, nhưng với cách đánh táo bạo, bất ngờ quân ta đã giành thắng lợi. Cựu chiến binh Phan Văn Chung, Nguyên chiến sĩ Sư đoàn 10 xúc động khi nhớ lại: “Tôi nhớ khi xe tăng của tôi đang đi trên đường, một quả bom nó bỏ bên tay phải đường, mình đang xuống đây mà. Tôi nhớ 2 đồng đội tôi hy sinh với lại Chính trị viên phó của Tiểu đoàn 3 của chúng tôi hy sinh ngồi ở bên phải xe tăng. Còn 3 anh em tôi ngồi bên trái bị choáng đau đầu, cái xe nó nhấc lên.”

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên tạo bước ngoặt lịch sử, thúc đẩy nhanh cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước./.

CTV Duy Hùng