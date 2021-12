Thông tin mới nhất về một số tỉnh thành đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

Từ năm 2020 tới nay, tỉnh Nghệ An đã chi 60 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của ít nhất 4 đơn vị cung ứng. Trong số này, địa phương có 4 gói thầu với Công ty Việt Á, tổng trị giá 28 tỷ đồng với 2 gói chỉ định thầu, hơn 18 tỷ đồng. Theo CDC Nghệ An cho biết, việc mua sắm liên quan Công ty Việt Á đều được thực hiện đúng quy định, không có tiêu cực.

Vào tháng 8/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Việt Á trúng thầu gói kit test PCR trị giá 94 tỷ đồng, cung cấp 200.000 bộ có tên LightPower, giá 470.000 đồng/kit, thời gian thực hiện trong 4 tháng. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm: Hiện có 2 đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Sở Tài chính của tỉnh đang làm việc với các đơn vị, bệnh viện liên quan đến việc mua sắm với Công ty Việt Á; Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả cụ thể.

Một số tỉnh thành ở miền Tây như Cần Thơ, Long An, Bạc Liêu, Bến Tre, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát việc mua kit test để làm rõ có liên quan đến sản phẩm của Công ty Việt Á hay không.

Như báo Tin tức đã đưa tin vào tối 18/12/2021: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá Kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương).

Đáng chú ý, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên – Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan, Bộ Công an xác định: Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

Trước đó vào chiều 10/11/2021, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để vi phạm liên quan đến đầu thầu thiết bị y tế. Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Các vụ việc đều do lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để vi phạm. Trong các vụ án, cơ quan điều tra đã cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, chứng minh rõ yếu tố tư lợi, tham nhũng và làm rõ việc thông đồng với nhà thầu cung cấp thiết bị để đẩy giá lên, trích % ăn chia…