Thời sự - Chính trị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023

(kontumtv.vn) – Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh khi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023 vào sáng 6/6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi đã tiếp và làm việc với đoàn.

Năm 2023, tỉnh Kon Tum có trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 270 thí sinh so với năm 2022; trong đó, hơn 4.800 thí sinh dự thi chương trình giáo dục THPT, hơn 160 thí sinh dự thi chương trình giáo dục thường xuyên; số lượng thí sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trên 1.700 em, thí sinh tự do hơn 220 em. Toàn tỉnh có tổng cộng 12 điểm thi, 217 phòng thi, nhân sự bố trí coi thi tại các điểm thi hơn 900 người. Về công tác chuẩn bị và phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, các tháng vừa qua, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh tham dự thi; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi… Từ ngày 14 – 19/5, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023 đã triển khai các đợt kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại những trường học dự kiến bố trí là điểm thi, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác coi thi của các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023 đã đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, chia sẻ dữ liệu thống kê về số thí sinh đăng ký dự thi đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để địa phương thuận tiện trong triển khai công tác định hướng phân luồng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; kiến nghị Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành bổ sung quy định mức chi trả công tác phí cho đối tượng là thanh tra thi, các vị trí không trực tiếp tham gia xử lý bài thi tại Ban chấm trắc nghiệm; đồng thời thống nhất văn bản hướng dẫn đối với việc thực hiện một số quy định về công tác tổ chức thi,…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; qua đó, đề nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp tập huấn về kỳ thi để nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi; tăng cường công tác kiểm tra các điểm thi, chủ động chuẩn bị tốt những điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, khách quan, nghiêm túc; chú trọng hỗ trợ tinh thần, vật chất để các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm tham gia kỳ thi; đảm bảo công tác bảo quản đề thi, bài thi trước, trong và sau khi kỳ thi diễn ra. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị, tỉnh Kon Tum tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, đảm bảo các vấn đề an ninh, y tế và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Trường PTDTNT tỉnh, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum./.

Thu Trang – Công Luận