Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công tác tại Hoa Kỳ: Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tin cậy, tích cực và trách nhiệm

Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), các đại biểu tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 – 17/5/2022.

Đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ASEAN diễn ra bên ngoài lãnh thổ ASEAN kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ

Quan hệ đối thoại ASEAN – Hoa Kỳ chính thức thiết lập năm 1977 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hoa Kỳ lần 3 ngày 21/11/2015. Hoa Kỳ thành lập Phái đoàn Đại diện thường trực tại ASEAN vào tháng 6/2010 và cử Đại sứ chuyên trách tại ASEAN vào tháng 4/2011.

Với cơ chế như Hội nghị Cấp cao thường niên, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN – Hoa Kỳ, Đối thoại ASEAN – Hoa Kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao/Quan chức Cao cấp (SOM), Ủy ban Hợp tác chung (JCC), các hội nghị, cuộc họp hợp tác chuyên ngành các cấp…, ASEAN và Hoa Kỳ đã và đang triển khai hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị – an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội và hợp tác phát triển, dựa trên Kế hoạch Hành động ASEAN – Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2025.

Hoa Kỳ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế, khuôn khổ hợp tác do ASEAN chủ trì như ASEAN – Hoa Kỳ, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+); cam kết ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hoa Kỳ tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tháng 7/2009. Hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như hợp tác an ninh biển, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Về kinh tế, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 308,3 tỷ USD, tổng FDI vào ASEAN đạt 34,7 tỷ USD năm 2020. Hợp tác kinh tế, thương mại hai bên hiện được triển khai thông qua Thỏa thuận Khung về Thương mại và Đầu tư ASEAN – Hoa Kỳ (TIFA) và Chương trình làm việc về Sáng kiến hợp tác kinh tế mở rộng (E3), tập trung thúc đẩy hỗ trợ thương mại, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, sáng tạo và kinh tế số…

Về văn hóa – xã hội, hai bên cam kết thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác về quản trị tốt, nhân quyền và tôn giáo, chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi lao động di cư và tăng quyền phụ nữ. Hoa Kỳ đang triển khai nhiều chương trình phát triển, kết nối con người với ASEAN.

Trong hợp tác phát triển, Hoa Kỳ triển khai 2 chương trình hợp tác là Tăng trưởng bao trùm trong ASEAN thông qua Sáng tạo, Thương mại và Thương mại điện tử (IGNITE); Đối tác về Tối ưu hóa hợp tác khu vực trong khuôn khổ Cộng đồng Chính trị An ninh và Văn hóa-Xã hội (PROSPECT). Về ứng phó COVID-19 và thúc đẩy phục hồi, ASEAN và Hoa Kỳ chủ động, tích cực phối hợp ứng phó dịch COVID-19 ngay khi mới bùng phát, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ thông tin kinh nghiệm, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhau khắc phục những hậu quả kinh tế-xã hội của dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi toàn diện và bền vững.

Hoa Kỳ công bố các đề xuất, sáng kiến hợp tác, hỗ trợ ASEAN ứng phó COVID-19 như Sáng kiến Tương lai y tế ASEAN, lập Nhóm Đặc trách phòng, chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, lập Mạng lưới các chuyên gia y tế ASEAN – Hoa Kỳ; công bố đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ASEAN Ứng phó COVID-19 và cam kết hỗ trợ ASEAN triển khai Khung Phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF). Đến cuối năm 2021, Hoa Kỳ công bố đã cung cấp hơn 42 triệu liều vaccine và hỗ trợ hơn 200 triệu USD cho các nước ASEAN nhằm ứng phó COVID-19. Hoa Kỳ cũng đã mở Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội vào ngày 25/8/2021.