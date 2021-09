Thủ tướng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống dịch tại các ‘pháo đài’

Đây là một số trong những xã, phường, thị trấn có diễn biến phức tạp về COVID-19. Sau khi nắm tình hình tại cơ sở, Thủ tướng yêu cầu các xã, phương thực hiện ngay 8 nhiệm vụ chủ yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ đang khám điều trị tại khu cách ly tập trung tạm thời ở trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thông qua hệ thống trực tuyến Thủ tướng đã đặt câu hỏi với lãnh đạo các xã, phường, thị trấn này về nội dung cơ bản trong các Công điện 1099 ngày 22/8, Công điện 1102 ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ; công tác triển khai thực tế các Công điện này trên địa bàn; những nhiệm vụ các xã, phường, thị trấn phải thực hiện khi lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch.

Qua kiểm tra cho thấy các xã, phường đã làm được một số việc cơ bản. Tuy nhiên, một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài; người dân là chiến sĩ; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, cho nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện còn những hạn chế, bất cập và có địa bàn hiệu quả chống dịch chưa cao. Có nơi chưa kiện toàn ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch và chưa ban hành quy chế làm việc. Một số nơi không có người trực, như Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy, Thủ tướng gọi không được.

Ngay lập tức, Thủ tướng chỉ đạo các xã phường, thị trấn phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thứ nhất, phải thực hiện thật nghiêm ngặt các quy định giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đấy.

Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc.

Thứ ba, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, cụ thể là khi người dân có nhu cầu, người dân gọi thì phải đáp ứng ngay; tổ chức xét nghiệm thần tốc, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nhanh chóng phát hiện F0; tăng cường các trạm xá lưu động để thu dung, phân loại, chăm sóc, điều trị F0 phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay tại xã, phường, thị trấn; tổ chức tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả, bảo đảm phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chăm sóc, điều trị F0 kịp thời ngay tại xã phường, thị trấn để người bệnh không chuyển nặng, góp phần giảm các ca tử vong trên địa bàn.

Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn phường, xã, thị trấn.

Thứ năm, phải tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng chống dịch để Dân biết – Dân hiểu – Dân tin – Dân theo – Dân làm.

Thứ sáu, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch.