Thủ tướng Phạm Minh Chính: An toàn dịch bệnh không phải là thứ từ trên trời rơi xuống

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Buổi làm việc nằm trong chuỗi chương trình làm việc của Thủ tướng với Đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Buổi làm việc được kết hợp trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với các đầu cầu tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam có nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đã ký tham gia 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các nước, các tổ chức, khu vực trên thế giới. Qua đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn. Đối với các doanh nghiệp, Việt Nam hợp tác trên tinh thần “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy lãnh đạo một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã tự tin, phấn chấn hơn so với khi gặp Thủ tướng lúc dịch COVID-19 đợt thứ tư mới bùng phát mạnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang, ảnh hưởng mạnh tới hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy khó khăn chỉ là tạm thời và cùng nhau bắt tay ứng phó thì sẽ vượt qua mọi khó khăn và phát triển bền vững, lâu dài.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19; đánh giá cao các doanh nghiệp Hàn Quốc đã cùng với Việt Nam tích cực phòng, chống dịch và duy trì sản xuất, tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Điều đó thể hiện sự đồng lòng, chung sức của Hàn Quốc nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đối với Việt Nam trong phòng, chống dịch, như người Việt Nam có câu “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “Thức lâu mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người có nhân”.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần cởi mở, chân thành, xây dựng và trách nhiệm cao, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc cảm ơn Thủ tướng đã tổ chức buổi làm việc để đối thoại về các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng phản ánh, đề xuất với Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương một số vấn đề nhằm duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Trong đó nhấn mạnh về vấn đề sản xuất “3 tại chỗ”; các thủ tục hành chính; miễn giảm thuế; đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân của các doanh nghiệp; cho phép chuyên gia, lao động có trình độ tay nghề cao vào Việt Nam làm việc trong điều kiện dịch như hiện nay…

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp giải đáp các phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu các địa phương, bộ, ngành xử lý ngay những phản ánh, kiến nghị của phía Hàn Quốc và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với từng doanh nghiệp để tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, theo tinh thần “hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro”. Đặc biệt, yêu cầu các tỉnh, thành phố quyết liệt hơn nữa, nhanh chóng kiểm soát dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến trao đổi của Ngài Đại sứ và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, qua đối thoại đã làm rõ hơn được nhiều vấn đề để thấu hiểu, chia sẻ, gần nhau hơn và thấy rõ trách nhiệm của mỗi bên, mỗi cấp, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng khẳng định, đại dịch COVID-19 là điều không ai mong muốn. An toàn dịch bệnh không phải là thứ từ trên trời rơi xuống mà phải do nỗ lực của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội. Trước đại dịch COVID-19, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc bệnh COVID-19; không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác vẫn phải chống dịch COVID-19. Do đó thực hiện “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” thì mọi người, doanh nghiệp, cơ quan đều phải chung sức, đóng góp xây dựng và thực hiện các biện pháp chống dịch; không ai đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến này. Thủ tướng đề nghị các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Việt Nam để chiến thắng dịch, sớm đưa cuộc sống, sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về vấn đề vaccine, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Y tế phân bổ hiệu quả nguồn vaccine, bổ sung đối tượng ưu tiên; hướng dẫn các địa phương về xét nghiệm và điều kiện đối với lao động làm việc tại các doanh nghiệp để sớm được tham gia lưu thông và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng đã có Công điện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn đăng ký và tổ chức tiêm miễn phí cho người nước ngoài như đối với công dân Việt Nam; công khai đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ tới các hiệp hội, tổ chức nước ngoài trên địa bàn.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh ngoại giao vaccine với tinh thần tận dụng mọi nguồn vaccine và chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19, phục vụ mục tiêu phổ cập vaccine, tiến tới miễn dịch cộng đồng.