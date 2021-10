Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ luôn tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động tốt hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện các ban, bộ, ngành liên quan; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiều nội nội dung quan trọng. Trong đó, Công đoàn đã đồng hành với Chính phủ và doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; phối hợp trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; Công đoàn và Chính phủ cũng phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, lao động và tổ chức công đoàn; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn khởi xướng…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tập trung thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với TLĐLĐ Việt Nam vào năm 2020 như: Về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 1/7 hàng năm; Về việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất; Về đề nghị khi phê duyệt kế hoạch, đề án, chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Về bổ sung nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất và các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà các cơ quan chức năng đề xuất; Về hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố một số vấn đề như: tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội của người lao động; có chính sách nhà ở cho công nhân, lao động; về thực hiện quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang báo cáo kết quả phối hợp năm 2021. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã xác định rõ phương châm hành động năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, đây là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, thiết thực, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều chính sách về cung ứng hàng hóa, chính sách xã hội, việc làm, gói an sinh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, gần 380 nghìn đơn vị sử dụng lao động, gần 18,68 triệu lao động và các đối tượng khác nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 15.800 tỷ đồng; hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động với kinh phí gần 7.500 tỷ đồng.

Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phù đã tích cực phối hợp với TLĐLĐ Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người lao động; cải thiện điều kiện làm việc và phòng ngừa tai nạn lao động; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, kiến nghị kịp thời để có biện pháp xử lý, bào đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Tư năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao 45 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan phối hợp công tác với TLĐLĐ Việt Nam thực hiện thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đến nay, các bộ, ngành, cơ quan và TLĐLĐ Việt Nam đã phối hợp hoàn thành 41/45 nhiệm vụ; đang tiếp tục phối hợp thực hiện 04 nhiệm vụ còn lại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và TLĐLĐ Việt Nam; nhất là những mặt đã làm được, chưa làm được; những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa Chính phủ với TLĐLĐ Việt Nam trong thời gian tới.

Trong đó, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề nhà ở cho công nhân; đặc biệt là việc lãnh đạo, vận động, hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tích cực tham gia thực hiện hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiển soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích của mỗi lao động, người dân và vì quốc gia, dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu năm đến nay, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn hệ thống chính trị… và ngay sau đó là triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tuy nhiên, dịch COVID-19 lây lan mạnh, nhất là đợt dịch thứ 4, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa Chính phủ và TLĐLĐ Việt Nam đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi bên; bảo vệ quyền lợi người lao động; đặc biệt là góp phần vào thành quả chung của cả nước trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và ghi nhận sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của TLĐLĐ Việt Nam, đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước với Chính phủ trong suốt thời gian qua; đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với những khó khăn, mất mát mà Công đoàn và đoàn viên, người lao động đã và đang gánh chịu trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được Chính phủ và Công đoàn phối hợp, tổ chức có hiệu quả như: vận động nhân dân, người lao động phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động; phối hợp xây dựng, ban hành, triển khai các gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp chị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn các cấp công đoàn và công đoàn viên, người lao động đã hưởng ứng tích cực công tác phòng, chống dịch; ủng hộ vào các quỹ phòng, chống dịch; xây dựng các mô hình phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trong vùng dịch. Nhiều cán bộ công đoàn ngày đêm hết mình vì người lao động, nhiều người trở thành lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch…

Cùng trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Công đoàn; tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động tốt hơn; đời sống của người lao động ngày được bảo đảm, nâng cao.