Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

Về kinh tế, hai bên vui mừng về những kết quả hợp tác khả quan giữa hai nước bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó Đức tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Đức trong ASEAN; khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) mang lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Angela Merkel cho rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng tới khu vực của Đức, đề cao quan hệ hợp tác Việt Nam – Đức và nhấn mạnh hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội, triển vọng to lớn, cần phát huy mạnh mẽ.

Thủ tướng Đức đánh giá cao tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong đại dịch, khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng, chống COVID-19. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn ODA của Đức để thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển (như Ngôi nhà Đức, Tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP Hồ Chí Minh) và trong các lĩnh vực ưu tiên về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Đức có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức sinh sống, làm ăn thuận lợi, nhất là trong giai đoạn sau đại dịch. Hai bên cũng khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hợp tác giữa các địa phương để thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng đánh giá cao, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Đức ở các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là quan hệ giữa ASEAN – EU.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; nhất trí thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Đức sang thăm Việt Nam và Thủ tướng Angela Merkel đã vui vẻ nhận lời.