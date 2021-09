Thủ tướng: Rà soát, khắc phục ngay thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch

Trong thời gian tới, Thành phố cần tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi địa bàn; trong đó tập trung, ưu tiên chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh ở những nơi đang diễn biến phức tạp. Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ vững chắc các “vùng xanh”, ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập. Đồng thời cần chuẩn bị, sẵn sàng tư tưởng thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch COVID-19 và phải luôn quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Sau khi nghe báo cáo của Thành phố Hà Nội, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô Hà Nội trong thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt kết quả bước đầu, duy trì phát triển kinh tế – xã hội những nơi an toàn.

Thành phố bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an phường, xã, cảnh sát khu vực, Tổ COVID-19 cộng đồng; Tổ chức tiêm vaccine kịp thời, an toàn, hiệu quả ngay tại xã, phường, thị trấn; (5) Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho Nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, kể cả cho kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, phường, thị trấn; Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân hưởng ứng, người dân ủng hộ và người dân cùng làm; cụ thể là làm cho người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch; Tổ chức tốt Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

Thành phố cần tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc, vaccine phòng, chống dịch và các điều kiện vật chất phù hợp cho thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố, các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn; kiểm tra kết hợp với với hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt, có thành tích; xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước các trường hợp làm chưa tốt, kém hiệu quả, vi phạm trong phòng, chống dịch.

Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu “sản xuất an toàn”, theo tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế – xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại xã, phường, thị trấn.