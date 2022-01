Thời sự - Chính trị Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021

(kontumtv.vn) – Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền, kinh tế – xã hội của huyện Ngọc Hồi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đạt hơn 7.000 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và đạt 111% so với năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước gần 370 tỷ đồng đạt 101% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 97% kế hoạch. Cùng với đó, công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục được quan tâm, lao động và việc làm được đảm bảo; công tác giảm nghèo được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, các chính sách cho người có công và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị ổn định.

Những kết quả đạt được tạo khí thế, động lực, củng cố thêm niềm tin của dân với Ðảng; là cơ sở quan trọng để huyện Ngọc Hồi vững tin bước vào năm mới 2022 với quyết tâm cao, phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, phát triển nhanh và bền vững./.

CTV Thu Trang