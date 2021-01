Thường trực Ban Bí thư: Bảm đảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ xuất quân, diễn tập.

Tham dự Lễ xuất quân, diễn tập có thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 10 địa phương lân cận: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình. Tham gia Lễ xuất quân, diễn tập có hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Lễ xuất quân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng, những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan và các bộ phận chức năng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ chức phục vụ được phân công; tiếp tục hoàn thiện các phương án bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, bảo vệ Đảng.