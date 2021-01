Thời sự - Chính trị Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum giao ban Khối Nội chính năm 2020

(kontumtv.vn) – Chiều 11/1, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Trong năm 2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, tết và trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Quán triệt, ban hành các văn bản để cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp ngành, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo.

Trong năm 2021, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh ở các cấp, ngành; lãnh đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngọc Chí – Công Luận