Thời sự - Chính trị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 10/4, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2022. Trong đó, báo cáo cụ thể về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội chưa đạt so với kế hoạch đề ra; những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp; những thiệt hại của hộ dân trồng Sâm Ngọc Linh do dịch bệnh và các yếu tố khác gây ra; những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới và trong giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực trạng học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng.

Lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông cho biết, hiện nay Chính phủ chưa ban hành định mức hỗ trợ đầu tư sử dụng ngân sách Trung ương đối với một số nội dung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ sớm ban hành định mức hỗ trợ đầu tư sử dụng ngân sách trung ương đối với một số nội dung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; có ý kiến với các bộ ngành sớm hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình DTTS&MN. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất và hướng dẫn cụ thể việc đầu tư mua sắm phương tiện đào tạo dùng chung cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông kiến nghị Tỉnh ủy sớm chỉ đạo ban hành các Nghị quyết để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm giống thuộc nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo các Quyết định của Bộ Y tế; chỉ đạo thành lập phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chỉ đạo kêu gọi, khai thác suối nước nóng tại huyện Đăk Tô để hình thành tour du lịch trong thời gian đến góp phần phát triển KT-XH huyện Tu Mơ Rông.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông cần có giải pháp hiệu quả để giữ rừng; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát triển dược liệu dưới tán rừng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thay đổi phương thức trồng trọt, chăn nuôi lạc hậu, kém hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết theo quyền hạn những tồn tại, vướng mắc được Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông kiến nghị; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông phải có giải pháp thiết thực để sớm đưa huyện thoát nghèo; chú trọng phát triển Hợp tác xã, xây dựng các mô hình kinh tế phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương có nhiều dược liệu quý, dược liệu đặc hữu; chú trọng phát triển diện tích trồng Sâm Ngọc Linh, sâm dây và các cây dược liệu khác gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng; tập trung xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các lễ hội không còn phù hợp với đời sống mới; đánh giá hiệu quả Dự án phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn huyện; thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng; chuyển dần diện tích trồng mì sang trồng cây mắc ca để nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Tu Mơ Rông phải năng động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; Tập thể Ban Thường vụ huyện ủy và từng cá nhân phải chấp hành và thực hiện các phương thức lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, từng thường vụ huyện ủy, thường trực huyện ủy phải đặt tinh thần đoàn kết nội bộ lên hàng đầu để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Thanh Tùng – Đức Thắng