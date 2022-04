Thời sự - Chính trị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các công ty, tập đoàn

(kontumtv.vn) – Ngày 12/04, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Công ty CP Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Công ty CP Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T bày tỏ mong muốn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương khảo sát, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực dệt may, lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, tập đoàn hiện hoạt động trên 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng biên chế 150 ngàn lao động, cùng với ngành dệt may nói chung tạo việc làm ổn định cho khoảng 2,7 triệu lao động. Tại tỉnh Kon Tum, Tập đoàn mong muốn xây dựng một chuỗi cung ứng, sản xuất khép kín đối với lĩnh vực dệt may, quy mô từ 30 – 50 ha; trên cơ sở đó, xây dựng 02 nhà máy dệt may, 02 nhà máy kéo sợi và nhà máy xử lý rác thải. Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, lãnh đạo Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Công ty CP Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T khẳng định, tỉnh Kon Tum có nhiều thuận lợi về quỹ đất cũng như nguồn lao động dồi dào để thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn; qua đó, đề xuất địa phương tạo điều kiện để 02 đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng quỹ đất và đầu tư dự án quy mô từ 100 – 200 ha nhằm xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến gỗ, thành lập khu công nghiệp chế biến gỗ thành phẩm như tinh bột giấy, viên nén, gỗ xuất khẩu…

Về phía tỉnh Kon Tum đề xuất, giới thiệu 03 vị trí quỹ đất dự kiến để các công ty, tập đoàn vào khảo sát đầu tư, gồm Khu công nghiệp Hòa Bình 60 ha; Khu công nghiệp Sao Mai 150 ha; Khu công nghiệp Đăk Tô hơn 145 ha; trong đó, vị trí Khu công nghiệp Đăk Tô có nhiều thuận lợi về hạ tầng giao thông, điện lưới quốc gia và cách xa khu dân cư để các đơn vị triển khai dự án sản xuất giấy, đồ gỗ, nhà máy dệt may.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định, tỉnh Kon Tum luôn chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào đầu tư trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh Kon Tum xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó, tỉnh luôn chú trọng công tác trồng rừng để xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh bày tỏ sự ủng hộ cao đối với chủ trương đầu tư của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tổng Công ty nghiên cứu, xây dựng một Nhà máy chế biến gỗ có công suất cao, đảm bảo tiêu thụ nguồn nguyên liệu rừng trồng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đối với lĩnh vực dệt may, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện về quỹ đất để Tập đoàn Dệt may Việt Nam vào đầu tư, triển khai dự án. Điều này có tác động tích cực đến sự phát triển của địa phương, nhất là đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh.

Thu Trang – Đức Thắng