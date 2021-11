Thụy Sĩ mong muốn sớm ký kết FTA với Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước nhất trí sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Tổng thống Thụy Sĩ mong muốn ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam tương tự như Việt Nam đã ký với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin khẳng định chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là dấu ấn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Ngài Tổng thống cho biết trong quan hệ của Thụy Sĩ với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 sau Singapore và Thái Lan. Việt Nam cũng là nước ưu tiên trong chính sách hợp tác kinh tế của Thụy Sĩ. Ông nêu rõ mục tiêu trong chương trình hỗ trợ của Bộ Kinh tế Thụy Sĩ là giúp kinh tế Việt Nam phát triển bao trùm và bền vững hơn nữa.

Tổng thống Parmelin cho biết hai bên còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng tăng trưởng, việc ký kết một FTA song phương chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả. Hai bên đã cũng thảo luận để thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EFTA sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai nhà lãnh đạo nhận thấy hợp tác hai nước tuy có sự phát triển, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thực tế, đồng thời khẳng định hai bên ủng hộ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau, nhất trí sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Việt Nam – EFTA. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác ưu tiên về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ Nghị định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Nhà nước về các vấn đề giáo dục, nghiên cứu đổi mới sáng tạo của Thụy Sĩ.

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một chiến lược của Việt Nam đến năm 2030 cùng với chuyển đổi nền kinh tế số. Vừa qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xếp hạng Việt Nam tăng 15 bậc, lên thứ 44 trong số 131 nền kinh tế được đáng giá. Thụy Sĩ là nước đứng hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, Việt Nam rất hoan nghênh việc hai nước, doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sĩ Parmelin đã thống nhất nâng Ý định thư năm 2019 về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hai nước lên thành một Nghị định thư về đổi mới sáng tạo. Việt Nam hoan nghênh các công ty Thụy Sĩ hợp tác với Việt Nam về đổi mới sáng tạo và kinh tế số.