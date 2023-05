Thời sự - Chính trị Tiếp tục triển khai công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp Giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là tình trạng lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như thường xuyên thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số đảm bảo mục tiêu đề ra./.

Hơ Jan – Thanh Hà