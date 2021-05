Thời sự - Chính trị Tỉnh Attapeu bàn giao hài cốt liệt sĩ cho tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Ngày 17/5, tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, chính quyền và LLVT tỉnh Attapeu (Lào), đại diện cho 3 tỉnh Nam Lào là Attapeu, Sekong, Champasak đã tiến hành bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào do Đội K53 tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2020 – 2021.

Tham dự buổi bàn giao, về phía tỉnh Attapeu có Đại tá Xọc Xay Phin Mạ La, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapeu làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Kon Tum có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Do dịch bệnh Covid – 19 nên các tỉnh Nam Lào không tổ chức Lễ tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về nước như mong muốn. Tại buổi bàn giao, trong niềm biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, thay mặt chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, Đại tá Xọc Xay Phin Mạ La, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu khẳng định, chính quyền, nhân dân và LLVT các tỉnh Nam Lào không bao giờ quên công lao của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân các bộ tộc Lào, để hôm nay tình đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng được vun đắp, đơm hoa kết trái và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đại tá Xọc Xay Phi Mạ La, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu nói: “Chúng tôi Ban Công tác đặc biệt, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu nghẹn ngào xúc động và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới anh em bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến dâng cuộc đời của mình vì độc lập của đât nước Lào nói chung và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc 3 tỉnh Nam Lào nói riêng. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia đình của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh những người con ưu tú của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Lào cũng như ở 3 tỉnh của chúng tôi”.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô 2020 – 2021, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tỉnh Kon Tum đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Lào. Họ đã trực tiếp dẫn đường và tham gia tìm kiếm trên một địa bàn rộng lớn, khó khăn, phức tạp. Đa số mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, không có dân cư, thông tin cũng như sơ đồ mộ chí thiếu và không chính xác nên Đội K53 tỉnh Kon Tum gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập. Với sự nỗ lực, cố gắng, Đội K53 quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ; trong đó tại tỉnh Champasak 1 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Sekong 6 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Attapeu 2 hài cốt liệt sĩ. Có hai hài cốt liệt sĩ có tên, quê là Liệt sĩ Hoàng Công Phong, hi sinh 30/1/1967; quê quán xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội và Liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo, hi sinh ngày 30/3/1967, quê quán xã Thuần Mỹ, Bất Bạt, Hà Tây, nay là Ba Vì, Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc thay mặt chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum khẳng định, nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ là một nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, là tình cảm, trách nhiệm đối với gia đình và thân nhân các liệt sĩ nên dù khó khăn đến mấy cũng phải hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc khẳng định đây là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu: “Trong niềm xúc động khôn nguôi, cho phép tôi được thay mặt Thường trực Tỉnh ủy – HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban công tác đặc biệt và nhân dân các tỉnh Nam Lào nói chung và tỉnh Attapeu nói riêng đã nhiệt tình phối hợp, giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong việc tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ trong thời gian vừa qua. Chúng tôi mong rằng, bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, các đồng chí và nhân dân tỉnh Attapeu tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp giúp đỡ tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh”.

Ngay sau buổi bàn giao, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã được đưa về nhà chờ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi để thờ cúng, chờ ngày tổ chức Lễ truy điệu và an táng.

CTV Ngọc Lưu