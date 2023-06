Thời sự - Chính trị Tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 6/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã chủ trì phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có các phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh cơ bản đảm bảo và tăng so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo tiến độ thời vụ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh được đảm bảo. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Một số bệnh truyền nhiễm trên người có chiều hướng gia tăng. Tình trạng khai thác cát trái phép vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2023“. Đồng thời, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch quan trọng của tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; Tổ chức đấu giá các trụ sở nhà đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023; Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2023 gắn với tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng. Tập trung triển khai thực hiện trồng rừng và các loại cây chủ lực. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh./.

Thanh Tùng – Đức Thắng