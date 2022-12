Thời sự - Chính trị Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang

(kontumtv.vn) – Chiều 21/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hoà làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, và Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 33 năm Ngày Hội QPTD. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hoà đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Sư đoàn 10 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Kon Tum lao động sản xuất, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương phát triển về kinh tế – xã hội, ổn định về quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể địa phương để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa chúc mừng và biểu dương những thành tích Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thời gian qua; cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời phát huy thành tích đã đạt được trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, không ngừng phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Duy Hùng – Đức Thắng – Ngọc Lưu