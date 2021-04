Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

“Thưa Ngài Tổng thống Joe Biden,

Thưa các vị Tổng thống, Thủ tướng,

Thưa Quý vị,

Tôi cảm ơn Ngài Tổng thống Biden đã mời Lãnh đạo các quốc gia và tôi tham gia Hội nghị hết sức quan trọng này. Tôi đánh giá cao Hoa Kỳ quay trở lại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và tin rằng với vai trò lãnh đạo, cam kết mạnh mẽ mà Ngài Tổng thống Biden đã nêu tại Phiên khai mạc, cùng với sự hợp tác của tất cả chúng ta, các mục tiêu của Thỏa thuận COP-21 Paris sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thưa Ngài Tổng thống và Quý vị,

Hiện nay biến đổi khí hậu là thách thức rất lớn đối với sự tồn vong của nhiều quốc gia và toàn cầu. Tại Việt Nam, riêng trong 2020, thời tiết cực đoan đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và xóa sạch thành quả hàng chục năm về giảm nghèo của nhiều vùng. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa, nông sản lớn, nơi sinh sống của 20 triệu người, đang bị nước biển dâng gây hậu quả nặng nề, nhất là vào cuối thế kỷ này.

Thưa Ngài Tổng thống và Quý vị,

Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không là xu thế tất yếu và là mệnh lệnh cấp bách để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C. Điều này là thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội, lợi ích to lớn về tạo việc làm mới,bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Việt Nam quyết tâm thực hiện theo xu thế này. Đồng thời, chúng ta cần phải có lộ trình phù hợp cho các nước đang phát triển còn nhiều khó khăn. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung:

Thứ nhất, quá trình chuyển đổi phải công bằng và bao trùm, bình đẳng về cơ hội và hưởng lợi của người dân, coi người dân là trung tâm, không để ai “bị bỏ lại phía sau” và được người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học ủng hộ, chung tay hành động.

Thứ hai, cùng với đi đầu trong các cam kết mạnh về giảm phát thải, các nước phát triển cần tăng cường hỗ trợ thiết thực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, về tài chính, phát triển công nghệ mới, năng lượng xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả, chất lượng cao gắn với tạo nhiều việc làm. Chúng tôi đánh giá cao và mong nhận được hỗ trợ từ Kế hoạch tài chính khí hậu quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều cơ chế tài chính quốc tế khác, kể cả từ các công ty, tập đoàn quốc tế.