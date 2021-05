Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trình bày Chương trình hành động. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ trụ sở Quận ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đến quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và 53 phường của ba quận.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện các ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và 2420 cử tri đại diện cho cử tri của các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có mặt tại các điểm cầu.

Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội gồm 5 ứng cử viên: ông Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ; ông Vũ Tiến Vượng, nghiên cứu viên Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng nêu ra.

Tại hội nghị, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri…

Các ứng cử viên nhấn mạnh chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện, cùng các đại biểu Quốc hội nghiên cứu xây dựng hoàn thiện, thông qua hệ thống các luật, nghị quyết của Quốc hội và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các ứng cử viên thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể, tham gia vào các vấn đề liên quan đến nâng cao công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị; bảo vệ môi trường, không gian, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần ổn định xã hội, xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và trùng tu các giá trị văn hóa, quốc phòng an ninh…

Với năng lực và kinh nghiệm công tác của mình, các ứng cử viên đều khẳng định liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Ngoài ra, các ứng cử viên cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn…

Các ứng cử viên khẳng định dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Các ý kiến cử tri đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: mục tiêu chiến lược xây dựng đất nước đến năm 2025, 2030, 2045 mà nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; chính đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề bình đẳng giới; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; bảo vệ môi trường sinh thái; an sinh xã hội…

Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình, dự án quan trọng; đồng thời có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trân trọng cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp chân thành, đúng đắn. Các ý kiến của cử tri đã nêu lên những vấn đề lớn của Thủ đô, đất nước với mong muốn đất nước, dân tộc, thủ đô sắp tới phải phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng vị trí Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là người con của Thủ đô anh hùng, của đất nước Việt Nam anh hùng; phấn đấu không ngừng để đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này phải tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Nhấn mạnh câu này nói ra phải rất cân nhắc, nhưng vừa rồi dư luận chung là đồng tình, đã đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhưng tuyệt đối không vì thế mà chủ quan, tự mãn, nhất là trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Tổng Bí thư đề nghị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quốc phải đoàn kết, nhất trí một lòng, phát huy truyền thống nghìn năm của Việt Nam, nhất định không chịu thua kém ai.

Cả hệ thống chính trị phải là một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng; cán bộ cấp trên phải gương mẫu, đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân, phấn đấu làm tròn trách nhiệm. Chỉ có đoàn kết mới vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bởi “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời cho biết các ứng cử viên dù có trúng cử hay không cũng phải làm công dân gương mẫu của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nước Việt Nam anh hùng./.

