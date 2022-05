Thời sự - Chính trị Tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh

(kontumtv.vn) – Ngày 26/5, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị. Tham dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Cục an ninh điều tra; Cục an ninh nội địa; Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai.

Xuất hiện năm 1999 tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Tà đạo Hà Mòn đã lan rộng ra nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh, gây ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Lúc cao điểm nhất vào năm 2012, Tà đạo Hà Mòn có ở 6 huyện, thành phố; 10 xã, thị trấn; 21 thôn, làng của tỉnh Kon Tum với trên 2.300 người tin theo, hơn 90 đối tượng cầm đầu, cốt cán, gần 50 đối tượng lẩn trốn, lánh mặt khỏi địa phương; một số đối tượng đã có sự liên kết, móc nối, phát triển Tà đạo Hà Mòn sang các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk. Hoạt động của Tà đạo Hà Mòn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một bộ phận người dân tộc thiểu số, tạo nguy cơ xung đột tôn giáo, mâu thuẫn giữa các dân tộc, dễ dẫn đến các vụ gây rối an ninh, trật tự, thậm chí bạo loạn trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ tính chất nguy hiểm, diễn biến phức tạp, xâm hại đến an ninh, trật tự của Tà đạo Hà Mòn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ triệt để Tà đạo Hà Mòn; xác định Tà đạo Hà Mòn không đơn thuần là vấn đề dân tộc hay vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo riêng lẻ mà đó là sự kết hợp chặt chẽ, đan xen giữa các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc, bị FULRO lợi dụng. Vì vậy mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn phải hết sức thận trọng và kiên quyết với phương châm đấu tranh lấy tôn giáo giải quyết vấn đề tôn giáo; lấy công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục là chính; thực hiện đúng chính sách tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả, đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xóa bỏ hoàn toàn về tổ chức, giải quyết được cơ bản yếu tố chính trị, phản động, ly khai, tự trị của Tà đạo Hà Mòn; đa số người từ bỏ Tà đạo Hà Mòn đã đi nhà thờ, quay lại sinh hoạt đạo Công giáo; theo tiêu chí đánh giá của Tỉnh ủy Kon Tum, hiện trên địa bàn tỉnh không còn người tin theo Tà đạo Hà Mòn. Với việc tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của những người trước đây tin theo Tà đạo Hà Mòn nói riêng và người dân tại các địa bàn trước đây có Tà đạo Hà Mòn nói chung ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương có Tà đạo Hà Mòn trước đây được nâng cao, nhân dân tự giác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; đặc biệt đã tranh thủ, vận động được số chức sắc tôn giáo tham gia vào công tác xóa bỏ tà đạo, tiếp xúc, tạo điều kiện cho những người từ bỏ tà đạo được quay lại sinh hoạt Công giáo.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ Trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả tích cực tỉnh Kon Tum đạt được trong thực hiện đấu tranh, xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn. Đồng thời nhấn mạnh, việc xác định đúng, thống nhất về mặt nhận thức là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh, giải quyết vấn đề Tà đạo Hà Mòn. Thực tiễn đấu tranh, xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn ở tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là phải xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; công tác đấu tranh, giải quyết Tà đạo Hà Mòn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an; phải coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân nhân và luôn quan tâm, giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của người dân; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, dân tộc, tôn giáo, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt cho người dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, không xảy ra phục hồi, tái hoạt động Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp gắn với củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn nói riêng. Trong đó, cần tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chú trọng giải quyết tốt vấn đề an sinh, xã hội, đặc biệt là vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, bồi thường, tái định cư, những vấn đề khiếu kiện bức xúc, tranh chấp trong dân; kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động tôn giáo trái phép, tạo điều kiện cho người đã từ bỏ Tà đạo Hà Mòn tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương. Đặc biệt, cần xem việc giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân là biện pháp mang tính căn cơ, lâu dài để đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch về công tác phòng ngừa, ngăn chặn tái hoạt động Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 05 tập thể, 12 cá nhân của tỉnh được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; 03 tập thể và 05 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang – Thanh Hà