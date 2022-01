Thời sự - Chính trị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 18/01, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 50, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021. Đến hết quý IV năm 2021, Đảng bộ tỉnh Kon Tum có trên 30.100 đảng viên với gần 590/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và hơn 280/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Trong năm, công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, cách chức 02 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 01 đảng viên, khiển trách trên 140 đảng viên và cảnh cáo hơn 20 đảng viên. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý, giải quyết gần 10 vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng; qua đó, khởi tố 6/7 vụ án với 7 bị can.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị năm 2022, cấp ủy các cấp lãnh đạo thường xuyên, liên tục, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung này. Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; khơi dậy lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, trong năm mới 2022, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ; chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là chú ý bổ sung, quy hoạch những cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; quá trình đánh giá cần khách quan, toàn diện và không được bỏ lọt người có đức, có tài ngoài quy hoạch. Từ năm 2022 trở đi, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cần được tăng cường và chú trọng hơn nữa, mục đích là kịp thời phát hiện để giáo dục, răn đe, xử lý dứt điểm. Cùng với đó là thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban nào, cấp nào, đơn vị nào để xảy ra sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thì người đứng đầu ban đó, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhắc nhở đối với những hạn chế, thiếu sót trong triển khai công tác dân vận, các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay và luôn; đồng thời lưu ý cách làm việc, phương pháp lãnh đạo tại một số đơn vị, cấp ủy hiện nay cần phải thay đổi, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong toàn đảng bộ mà cụ thể là phải trên, dưới một lòng, dọc ngang thông suốt.

Tết Nguyên đán đã cận kề, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung chăm lo Tết cho nhân dân an toàn, tiết kiệm; đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa và giảm thiểu các loại tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi…/.

Thu Trang – Duy Vĩ