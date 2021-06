Thời sự - Chính trị Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(kontumtv.vn) – Chiều 11/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đảm bảo dân chủ, đúng luật. Đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội đạt 99,85%; số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã, huyện, tỉnh đạt từ 99,35 đến 99,85%. Trong quá trình triển khai tổ chức bầu cử, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổ định; cuộc bầu cử được đảm bảo an toàn.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 45 tập thể và 73 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Thanh Tùng – Thanh Thái