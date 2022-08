Trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022

Năm 2022, sau quá trình tuyển chọn và đề cử đến từ các nước ASEAN mở rộng, Ban Tổ chức quyết định trao 10 cá nhân và 11 tổ chức. Trong đó, bên cạnh 10 nước thành viên ASEAN còn có thêm các giải thưởng dành cho cá nhân, tổ chức đến từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Các tổ chức đoạt giải thưởng gồm:

– Dự án Big BWN, Brunei;

– Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia;

– Quỹ Diễn đàn Thanh niên Pasuruan, Indonesia;

– Hiệp hội các tổ chức thanh niên Malaysia;

– Tổ chức Trái tim cao cả (Noble Heart), Myanmar;

– Tổ chức Nhân đạo Sierra Falcones, The Phillippines;

– Hiệp hội Thanh niên Singapore (Youth Corps Singapore), Singapore;

– Tổ chức Tuổi trẻ tiến bước (Youth for next step), Thái Lan;

– Tổ chức Phi chính phủ NPO fukuribi, Nhật Bản;

– Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Việt Nam;

– Nhóm dạy học tình nguyện sau Đại học, Đại học Khoa học và Công nghệ Quảng Châu, Trung Quốc.