Triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 28/2, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh tổ chức đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT đã chủ động tham mưu thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và có những giải pháp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực có thể gây thất thoát quỹ; công tác giải quyết và chi trả các chế độ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, rút ngắn thời gian thực hiện đảm bảo thuận tiện cho người tham gia. Đến cuối năm 2022, tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh hơn 58.000 người; tổng số người tham gia BHTN khoảng 35.500 người; tổng số người tham gia BHYT trên 510.000 người, tăng gần 22.000 người so với năm 2021 và có hơn 900.000 lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước với tổng số tiền chi trả hơn 360 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với lực lượng lao động của tỉnh và phần đa chọn mức đóng theo chuẩn nghèo nông thôn; tỷ lệ tham gia BHYT chưa mang tính bền vững; tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tồn tại ở một số doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị BHXH tỉnh, cơ quan thường trực BCĐ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các ý kiến và tham mưu BCĐ ban hành kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ở mức cao nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, BHXH tỉnh, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền để đông đảo người dân được tiếp cận với các chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ mức tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng cho phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Đối với các huyện, thành phố, thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt, chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT tại địa phương cũng như quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị còn nợ đọng BHXH, BHYT, hạn chế phát sinh nợ mới./.

Hơ Jan – Thanh Hà