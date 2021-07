Thời sự - Chính trị Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(kontumtv.vn) – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến với Bộ CHQS TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương cho biết, thời gian gần đây dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng địa phương khẩn trương khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời tổ chức chặt chẽ các khu cách ly công dân, triển khai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân trong thời gian thực hiện cách ly.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, thời gian tới các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với địa phương nhận định, đánh giá đúng tình hình dịch để có phương án ứng phó hợp lý, không để bị động, bất ngờ về lực lượng, phương tiện trong phòng, chống dịch. Đồng thời chủ động các phương án sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mô hình giúp đỡ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng có dịch vượt qua khó khăn. Đối với các đơn vị trên tuyến biên giới, biển đảo lưu ý công tác phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng trong ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép; kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phòng, chống dịch.

CTV Hiền Lương