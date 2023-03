Thời sự - Chính trị Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PCCC, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ và sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo quy định và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình an toàn về PCCC và nhân rộng các mô hình hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố lượng lượng tại chỗ theo phương châm “Bốn tại chỗ”; tổ chức công tác tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ trên địa bàn./.

Hơ Jan – Thanh Hà