Thời sự - Chính trị Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 22/7, Đoàn công tác của Ban Nội Chính Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nắm tình hình, kết quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; cải cách tư pháp. Chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn trật tự xã hội trên địa bàn; triển khai kịp thời, hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để tình trạng lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm sức khỏe, ma túy… Triển khai đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính – kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân trên địa bàn, nhất là triển khai hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia; lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh khu vực biên giới. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, đông người, tồn đọng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở./.

Thanh Tùng – Đức Thắng