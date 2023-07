Thời sự - Chính trị Trưởng Ban Nội chính Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy

(kontumtv.vn) – Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà Bia Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049.

Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; các Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sỹ còn có đại diện Ban liên lạc và Ban di tích chiến trường, Đại đoàn Đồng Bằng, Sư đoàn 320 anh hùng.

Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy, đoàn công tác dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy là nơi an táng hơn 1.400 hài cốt liệt sỹ là những cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Tại đây có 77 hài cốt liệt sỹ là người Hà Nội đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Bắc Kon Tum thuộc xã Ya Xier, huyện Sa Thầy năm 1968. Trong số các liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy vẫn còn hơn 400 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049.

Tại Nhà bia Di tích lịch sử Điểm cao 1015, đoàn công tác đã ôn lại chiến tích lịch sử hào hùng diễn ra ở 2 Điểm cao 1015 và 1049. Điểm cao 1015 (còn gọi là đồi Charlie) thuộc địa phận của xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy và xã Pô Cô, huyện Đăk Tô, trên dãy núi Ngok Bờ Biêng ở phía Tây của sông Pô Cô; Điểm cao 1049 (còn gọi là căn cứ Delta), nằm trên dãy núi Ngok Ring Rua, thuộc địa bàn xã Hơ Moong , huyện Sa Thầy. Điểm cao 1015 và 1049 là những mắt xích trọng yếu của tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và các căn cứ Đăk Tô – Tân Cảnh, Plei Kần và Plei Kleng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây đã diễn ra các trận đánh vô cùng khốc liệt giữa ta và địch, đặc biệt là trận đánh then chốt mở màn cho Chiến dịch Xuân – Hè năm 1972 trên chiến trường Tây Nguyên của Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320. Năm 2018, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng – Sư đoàn 320 đã phối hợp với huyện Sa Thầy xây dựng 2 Nhà bia tưởng niệm tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 trong kháng chiến chống Mỹ và giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tặng kinh phí làm 02 căn nhà tình nghĩa cho 02 gia đình chính sách đang sinh sống tại xã Rờ Kơi và xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng thành viên đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên 02 Nhà bia tưởng niệm Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049.

Trong buổi sáng cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà gia đình ông A Chi, thương binh hạng 1/4 ở đường Đống Đa và gia đình ông Đào Duy Tồn ở đường Đào Duy Từ, thành phố Kon Tum. Ông Đào Duy Tồn năm nay 97 tuổi, là cán bộ tiền kháng chiến./.

Thanh Tùng – Đức Thắng