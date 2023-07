Thời sự - Chính trị Tuổi trẻ Kon Tum thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh liệt sĩ Sư đoàn 10. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 500 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đoàn thanh niên Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh và Sư đoàn 10.

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Kon Tum là một trong những mặt trận chiến đấu ác liệt. Đến nay, toàn tỉnh có trên 7.000 liệt sĩ được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ; hơn 5.500 liệt sĩ được ghi danh tại các Nhà bia tưởng niệm trên địa bàn. Riêng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, có hơn 2.400 liệt sĩ đang yên nghỉ. Trong buổi tối 26/7, trên 10.000 ngọn nến đã được tuổi trẻ Kon Tum thắp sáng ở tất cả các nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tham gia hoạt động thắp nến tri ân do Tỉnh đoàn tổ chức, Thiếu tá Y Kúi đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không khỏi xúc động: “Tôi nhập ngũ năm 2004 và năm này là năm thứ 19 tôi tham gia các phong trào do đoàn thanh niên tổ chức hàng năm. Cũng là dịp tôi được thắp nén nhang cho các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Là một người quân nhân, bản thân nhận thức rõ mình cần phải cố gắng mỗi ngày, kể cả công việc, nhiệm vụ và lý tưởng yêu đất nước của mình. Và tôi sẽ luôn luôn giữ vững niềm tin đó để mình góp một phần sức mình vào xây dựng đất nước.”

Với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; đồng thời thắp sáng hơn 2.400 ngọn nến trên các bia tưởng niệm, phần mộ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang. Anh Nguyễn Ngọc Dương đến từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông tỉnh chia sẻ: “Đây là lần thứ 12 mình tham gia hoạt động thắp nên tri ân từ hồi mình học Đại học đến những ngày đi làm bây giờ. Mình thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa, không khí đầm ấm giúp mình cảm nhận được công ơn của những người đi trước, nhờ có họ mà mình và các bạn đứng ở đây có được cuộc sống hạnh phúc.”

Tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với các mạng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; tu bổ, chỉnh trang, chăm sóc chu đáo nơi thờ cúng, tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

Thu Trang – Công Luận