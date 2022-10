Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 28/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2022. Dự Phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Nổi bật, 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng trên 19% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực du lịch phục hồi tích cực, có khoảng 982.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.656 tỷ đồng; tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động đạt trên 18,9%, bằng 107% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 10 tháng năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, các sở, ngành phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Đồng thời, bố trí cơ cấu giống kịp thời cho vụ gieo trồng Đông Xuân 2022-2023; chủ động phòng, chống thiên tai và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chỉ đạo Sở KH&ĐT khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ; Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định; Sở Tài nguyên và môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, nhất là nghiên cứu quy định về thời gian phải đưa đất vào sử dụng đối với các dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng; Sở Y tế phòng, chống các loại dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo thuốc và trang thiết bị y tế./.

Cát Tiên – Văn Hiển