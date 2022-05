Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 11/5, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ để thảo luận công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nhằm tạo động lực đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất. Qua đó, tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều dịch bệnh trên vật nuôi xuất hiện trở lại gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân; động đất xảy ra thường xuyên tại huyện Kon Plông và chưa rõ nguyên nhân gây tâm lý hoang mang cho Nhân dân; việc thu hút đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm mạnh so với năm trước.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong 4 tháng đầu năm, phiên họp đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong tháng 5 năm 2022./.

Thanh Tùng – Đức Thắng