Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 26/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 và 4 tháng năm 2023. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm và lãnh đạo các Sở, ban ngành.

Trong tháng 4 và 4 tháng năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh cơ bản đảm bảo và tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Ngành du lịch tỉnh tiếp tục khởi sắc, doanh thu ước đạt hơn 300 tỷ đồng; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ … Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh còn chậm. Trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều vụ cháy rừng; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước; gia tăng tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề. Đồng thời chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch chung Khu du lịch và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Kon Tum; đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chủ động thu hút, kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án theo Danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là kiểm soát theo dõi, phát hiện, điều trị dịch COVID-19 có khả năng bùng phát cao sau kỳ nghỉ lễ, cũng như dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang bắt đầu diễn biến phức tạp.

Sau phiên họp thường kỳ, các thành viên UBND tỉnh tiến hành họp thảo luận cho ý kiến đối với 13 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của tập thể UBND tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà