Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(kontumtv.vn) – Yêu cầu các địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 hoàn thành giải ngân 70% kế hoạch vốn được giao và kết thúc niên độ năm 2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương vào chiều 16/7.

Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Nguyễn Hữu Tháp, Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo các sở ngành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh từ 10% trở lên trong năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương chú trọng phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn; các sở ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã cho chủ trương khảo sát, đầu tư theo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, thực hiện tốt công tác trồng rừng trên địa bàn; tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; có giải pháp bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh và xử lý nghiêm mua bán sâm giả.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh ước đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước và đạt 43% dự toán địa phương giao. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 8.800 tỷ đồng, đạt 44% so với kế hoạch. Trong 6 tháng, đã thu hút 26 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 8.139 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 144 doanh nghiệp.

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân trên 10.500 ha, đạt gần 95% kế hoạch, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích cây trồng vụ mùa trên 151.655 ha, đạt gần 90% kế hoạch, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt.

Lĩnh vực y tế, văn hoá, xã hội trong 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Đến nay, tỉnh Kon Tum chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Các dịch bệnh khác được kiểm soát và ổn định. Tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động, đạt gần 33% kế hoạch. An ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 được đảm bảo.

Về cải cách hành chính, chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum năm 2020 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc so với năm 2019. Chỉ số PAR index xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2019. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS tỉnh Kon Tum năm 2020 xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố, giảm 6 bậc so với năm 2019.

Có được kết quả tốt trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh chính nhờ UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các cấp ngành thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép đó là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả này là động lực để tỉnh Kon Tum nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Văn Hiển – Thanh Hà