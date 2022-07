Thời sự - Chính trị UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

(kontumtv.vn) – Sáng 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) do Thứ trưởng Lê Công Thành, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai (PCTT) làm Trưởng đoàn về tình hình triển khai các quy định pháp luật về PCTT và thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn (KTTV) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các quy định pháp luật về công tác PCTT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTT. Đồng thời nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV; theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo quy định. Mặt khác, ban hành các phương án ứng phó với thiên tai cũng như chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; kiểm tra an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn và rà soát các công trình dân sinh để kịp thời sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn. Năm 2021, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh gần 127 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 970 triệu đồng. UBND tỉnh đã huy động lực lượng, nguồn lực để tập trung khắc phục kịp thời, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị Bộ TN&MT kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT báo cáo Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kinh phí thực hiện Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh; cung cấp thiết bị, phương tiện PCTT và có cơ chế hỗ trợ đối với người dân khi tham gia PCTT tại cơ sở.

Với mục tiêu phòng là chính, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị UBND tỉnh chia sẻ thông tin bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho Tổng cục KTTV để trao đổi, phục vụ công tác PCTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng cơ sở “4 tại chỗ” ở những vùng có nguy cơ cao và hướng dẫn một số kỹ năng, dấu hiệu báo trước dễ xảy ra sạt lở, lũ quét cho lực lượng này. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh trang bị điện thoại vệ tinh để ứng phó việc bị chia cắt khi thiên tai xảy ra; xã hội hoá việc đo số liệu KTTV. Mặt khác, tiếp tục nắm thông tin, đánh dấu thêm những khu vực xung yếu cũng như các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trọng điểm; không chủ quan đối với hiện tượng động đất đang có dấu hiệu giảm dần tại huyện Kon Plông. Thứ trưởng Bộ TN&MT đề nghị Cục quản lý tài nguyên nước có báo cáo đầy đủ hơn về việc tích nước của các công trình hồ, đập. Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ nghiên cứu quy trình trữ nước, tích nước phù hợp đối với công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Hơ Jan – Thanh Hà