UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 14/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.300 tỷ đồng, đạt hơn 56% dự toán; đã giải ngân gần 870 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 37% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 10.360 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ với giá trị ước đạt 148 triệu USD, đạt hơn 54% so với kế hoạch. Tỉnh đã thu hút 15 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần hơn 1.360 tỷ đồng. Các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; công tác an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, thách thức như sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp; dịch bệnh xuất hiện trên cây Sâm Ngọc Linh gây thiệt hại lớn cho người dân; kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế; công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, nêu ra những khó khăn, hạn chế và giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong những tháng cuối năm.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu cuối năm 2022 giải ngân hết vốn theo kế hoạch, không được để mất vốn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao ở mức cao nhất; phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu trồng mới một số cây chủ lực của tỉnh theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra; thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, kế hoạch trồng rừng năm 2022; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới; triển khai các giải pháp để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương phải tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của Tỉnh ủy “Về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo đúng tiến độ; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum./.

Ngọc Chí – Công Luận