Việt Nam thúc đẩy HĐBA LHQ giải quyết vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột

(kontumtv.vn) – Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14/4 đã chủ trì thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh – Bạo lực tình dục trong xung đột. Đây là một trong các sự kiện ưu tiên được thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 4/2021.

