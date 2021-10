Thời sự - Chính trị Xây dựng kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(kontumtv.vn) – Chiều 18/10, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Lũy tích đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 230 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 139 ca F0, 91 ca tái dương tính. Hiện 184 ca đang cách ly điều trị, trong đó 139 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, còn lại đang điều trị tại Trung tâm y tế các huyện. Các F0 ghi nhận trên địa bàn tỉnh phần lớn là công dân tỉnh Kon Tum về từ các tỉnh, thành có dịch diễn biến phức tạp, chủ yếu là các tỉnh, thành phía Nam, được kịp thời phát hiện tại các Chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung; các F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Đến nay, Kon Tum chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. 33 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh hiện có 3.650 trường hợp đang thực hiện cách ly và còn khả năng tiếp nhận khoảng 400 trường hợp.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh tăng cao trong những ngày gần đây và dự báo F0 sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo cụ thể các giải pháp nhằm đảm bảo thu dung, cách ly công dân về từ vùng dịch; hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo trong khu cách ly, không để F0 lây lan dịch ra cộng đồng; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo thu dung điều trị trong trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tăng cao, nhất là trang thiết bị để sử dụng trong việc cứu chữa bệnh nhân nặng. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm văc xin để đảm bảo mục tiêu có từ 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các cấp ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, nổi bật là tỉnh Kon Tum vẫn là vùng xanh, chưa có F0 ngoài cộng đồng. Đồng thời nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước thì nguy cơ xuất hiện trường hợp COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh là rất cao và khó tránh khỏi. Do đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành Y tế; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong nhân dân. Đảm bảo về cơ sở cách ly tập trung và kiểm soát chặt chẽ công dân về tỉnh từ vùng dịch; không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 cố gắng điều trị để người bệnh sớm âm tính với SARS-CoV-2 và điều trị kỹ để không tái dương tính, tránh trường hợp bệnh nhân sau điều trị, xuất viện về lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Các địa phương phải phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng để giám sát chặt chẽ và kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Tăng cường giám sát, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm ngặt việc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đề phòng dương tính muộn./.

Thanh Tùng – Đức Thắng