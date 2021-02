Xuân Quê hương 2021: Gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với cội nguồn dân tộc

Truyền tải trọn vẹn không khí vui Xuân, đón Tết

Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, các nghệ sĩ và dàn nhạc mở màn chương trình Xuân Quê hương năm 2021 với hai ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và “Đường chúng ta đi”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, năm nay nhiều người Việt Nam ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc, do đó chương trình “Xuân Quê hương 2021” được tổ chức truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số VTVgo, vtv.vn, không có khán giả tham dự trực tiếp.

Nhóm múa Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với tiết mục hát múa “Tôi yêu tiếng Việt tôi”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chương trình vừa đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng, đón Tết, vui Xuân với người dân trong nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đồng bào ở nước ngoài.

Các ca sỹ thể hiện ca khúc “Quê hương ba miền”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Năm nay, chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón Xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, “Xuân Quê hương 2021” có ý nghĩa hết sức đặc biệt, được tổ chức ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Trong không khí hân hoan, phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chương trình không chỉ là dịp gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với cội nguồn dân tộc mà còn là để dịp đồng bào ta ở nước ngoài cùng nhân dân cả nước quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng phồn vinh, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng: “Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, qua chương trình, dù ở phương trời xa, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn cảm nhận được đầy đủ, trọn vẹn nhất không khí vui Xuân, đón Tết, vơi đi nỗi lòng nhớ quê nhà và cùng hy vọng về một năm mới nhiều thắng lợi mới. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới kiều bào, thể hiện qua nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một