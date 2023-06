Văn hoá, xã hội 10 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước

(kontumtv.vn) – Trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh Kon Tum có 10 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, giảm so với năm 2022.

Trong đó, TP. Kon Tum xảy ra 05 trường hợp; Đăk Hà 02 trường hợp và Đăk Tô 03 trường hợp. Nguyên nhân do môi trường tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, thiếu biển cảnh báo, biển cấm; sự lơ là, chủ quan của bố mẹ, người trông nom; trẻ em không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước. Trước tình trạng này, Sở LĐ TB&XH đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em cũng như phối hợp triển khai xây dựng mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè./.

Hơ Jan – Thanh Hà