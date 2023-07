Văn hoá, xã hội 37 người chết vì tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm

(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết và 29 người bị thương. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số lên tới 21 vụ, 22 người chết và 22 người bị thương.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hầu hết các vụ TNGT đều ở mức nghiệm trọng và rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. So với cùng kỳ năm 2022, không tăng số vụ TNGT nhưng tăng 3 người chết, 8 người bị thương.

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã phát hiện gần 12.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử lý hơn 10.200 trường hợp với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 2.100 trường hợp, tăng 9,3 tỷ đồng; Thanh tra Sở giao thông vận tải đã kiểm tra hơn 4.500 trường hợp, xử lý vi phạm 178 trường hợp, trong đó, quá khổ, quá tải 19 trường hợp, điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 102 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 56 trường hợp, tổng số tiền xử phạt ước tính phải nộp hơn 600 triệu đồng./.

Hoàng Lợi – Thanh Thái