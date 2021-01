5 người nhập cảnh trái phép ở Kon Tum không đi qua tỉnh Quảng Ninh

Hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo khẳng định 5 người Trung Quốc bị Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ ngày 20/1 tại thành phố Kon Tum không nhập cảnh trái phép qua địa bàn Quảng Ninh.

Thực tế, số người này đã từ biên giới Campuchia nhập cảnh trái phép vào tỉnh Long An và di chuyển sâu vào nội địa.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 21/1, một số báo điện tử đăng tin, bài “Kon Tum bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép,” trong đó thông tin không đúng rằng họ nhập cảnh trái phép qua biên giới vào thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lập 1 Tổ công tác của Công an thành phố Móng Cái trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để làm việc với 5 người trên.

Căn cứ tài liệu và nội dung khai báo, Công an Quảng Ninh đã xác định rõ thông tin về nhân thân của 5 người này, đều cư trú tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Về quá trình xuất nhập cảnh, những người này khai báo trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 12/2020, thông qua bạn bè giới thiệu, rủ sang Campuchia làm thuê với mức lương cao, nên đã từ Trung Quốc nhập cảnh vào Campuchia qua Sân bay quốc tế Phnom Penh.

Sau khi cách ly y tế theo quy định, 5 người này được đưa đến tỉnh Sihanoukville để cùng với nhiều người Trung Quốc khác làm thuê cho một ông chủ người Trung Quốc, đều bị ông chủ giữ hộ chiếu.

Do công việc không phù hợp, lo sợ bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ, 5 người trên đã bàn bạc cùng nhau bỏ trốn, tìm cách đi đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhờ giúp đỡ trở về Trung Quốc.

Những người này sử dụng bản đồ trên Internet để tra cứu đường đi, ngày 18/1 từ Campuchia đi bộ qua đường mòn biên giới, nhập cảnh trái phép vào tỉnh Long An bắt xe khách. Sáng 19/1 đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy trên bản đồ Internet hướng dẫn Đại sứ quán Trung Quốc đặt ở thành phố Hà Nội, nên tiếp tục tìm cách di chuyển đến Hà Nội.

Chiều 19/1, những người này bắt xe khách đi đến thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sáng 20/1, sau khi xuống xe khách tại Pleiku, đã bắt taxi đi đến thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để tìm xe khách đi Hà Nội.

Tại đây, những người này đã bị Công an thành phố Kon Tum phát hiện, bắt giữ và đưa đến cơ sở cách ly y tế theo quy định.

Những người này đã khai nhận mục đích, động cơ khai báo sai sự thật với Công an và cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum là do biết tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) giáp biên giới với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), thuận lợi khi được trao trả về nơi cư trú và để che giấu một số hành vi vi phạm pháp luật, luôn lo sợ sẽ bị trả thù.

Công an tỉnh Quảng Ninh đủ cơ sở xác định trong vụ việc 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ nêu trên, không có sự việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua thành phố Móng Cái, Quảng Ninh như khai nhận ban đầu và nội dung một số báo chí đăng tải./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)