Văn hoá, xã hội 6 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL xử phạt 341 tổ chức, cá nhân 5,8 tỷ đồng

(kontumtv.vn) – Doanh nghiệp sản xuất phim “Những đứa trẻ trong sương” và MV ca nhạc “There’s No One At All” là hai trong số các tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 341 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt hơn 5,8 tỷ đồng.

Đó là thông tin được chia sẻ trong hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 15/7.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay trong sáu tháng qua Thanh tra bộ đã thu hồi 1 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; tịch thu tiêu hủy 35 băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; buộc tháo dỡ 3.144 băng rôn, pano quảng cáo; tịch thu tiêu hủy 1.150 tờ rơi quảng cáo.

Thứ trưởng khẳng định các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại. Các lĩnh vực công tác được tập thể lãnh đạo bộ chỉ đạo “từ sớm, từ xa” trên tinh thần không né tránh, luôn nhìn thẳng vào những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, các nhiệm vụ phát triển ngành cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra bộ, thanh tra các sở đã triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và đột xuất, đặc biệt chú trọng tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Một số trường hợp nổi bật đã được xử lý như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn Varan Việt Nam gửi phim “Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist) tham dự Liên hoan Phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021 khi chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh; Công ty trách nhiệm hữu hạn M-TP Entertainment đã có hành vi lưu hành bản ghi hình “There’s No One At All” trên trang mạng xã hội YouTube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; ông Đỗ Văn Khánh (Hải Phòng) quảng cáo có nội dung cá cược bóng đá, game cờ bạc trên website www.owo.vn; ông Đặng Anh Tuấn (chủ phòng tranh Palm Artspase, Hưng Yên) tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chủ đề “Ưu đàm” với 14 tác phẩm mỹ thuật của 12 tác giả và 13 tác phẩm nhiếp ảnh của 4 tác giả mà không có giấy phép triển lãm.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện thể chế của ngành, bao gồm: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan…

Một số hoạt động quan trọng sẽ được tổ chức như: Triển lãm quảng bá, giới thiệu sản phẩm sơn mài truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam…/.

Minh Thu (Vietnam+)