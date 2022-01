Văn hoá, xã hội Ấm áp Ngày hội bánh chưng xanh

(kontumtv.vn) – Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố Kon Tum đang tích cực tổ chức Ngày Hội bánh chưng xanh trong vùng đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua đó, góp phần giúp người dân có điều kiện vui xuân, đón Tết đầy đủ hơn.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên thành phố Kon Tum đã chỉ đạo các địa phương tổ chức Ngày Hội bánh chưng xanh phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo đó, thành phố chỉ đạo các địa phương tổ chức phân chia làm các nhóm hộ để gói, nấu bánh chưng, phân phát cho người dân. Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Blà cho biết: “Trên địa bàn xã có 9 thôn, chia làm 43 nhóm nhỏ để tổ chức gói, nấu và cấp phát cho các hộ dân trong nhóm tổ đó luôn chứ không phải như hàng năm tổ chức phần lễ, sau đó có phần hội. Tuy nhiên không phải vì lý do như vậy mà ngày hội không có ý nghĩa, vẫn đảm bảo điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết, đảm bảo an toàn và lành mạnh.”

Để có kinh phí tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh, UBND thành phố đã vận động hơn 300 triệu đồng và hỗ trợ toàn bộ số tiền này cho tất cả các thôn người DTTS. Đồng thời, các địa phương, thôn, TDP tích cực phát huy nội lực, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện. Ông Nông Hữu Phước, thôn trưởng thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu, xã Đăk Blà cho hay: “Các đơn vị kết nghĩa thôn làng, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các hộ có điều kiện, kinh tế khá giả, thu nhập ổn định, tương đối cao thì đóng góp nhiều, cũng đỡ phần nào cho người dân không có điều kiện. Những hộ bình thường thì ủng hộ 20 hayn30, 40 ngàn.”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, các nhóm nhỏ từ 10 đến 20 hộ sống gần nhau đã chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Mỗi người một công đoạn khác nhau như kiếm củi, chẻ lạt, hái lá, mua thịt, gạo, nếp, cùng ngồi gói, nấu bánh chưng và trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, làm ăn, phát triển kinh tế để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Bà Y Huưnh ở hôn Kon Jơ Dreh, xã Đăk Blà hồ hởi: “Nhóm của tôi được 31 hộ, 100% là người DTTS. Qua chương trình, bà con cũng rất đoàn kết, vui vẻ phấn khởi để làm bánh chưng, bánh tét. Ai cũng mong muốn nhà nào cũng có bánh chưng.”

Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc; là dịp để kết nối tình làng, nghĩa xóm, củng cố vững chắc hơn khối đại đoàn kết các dân tộc. Những cặp bánh chưng, bánh tét được trao tận tay cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ DTTS, hộ chính sách đã giúp các hộ có được những ngày Tết đủ đầy, đầm ấm hơn./.

CTV Trọng Nghĩa