Ảnh hưởng bão số 4 khiến nhiều tuyến đường, diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập úng

(kontumtv.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt; mực nước lũ trên các sông dâng cao, gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của người dân.

Từ đêm 27/9 đến sáng ngày 28/9 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có mưa lớn, khiến mực nước các sông, suối dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt nhiều tuyến đường và vùng trũng. Tại khu vực cầu Đăk Trùi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nông Nội, xã Đăk Nông bị ngập hoàn toàn, khiến giao thông bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Đăk Nông đã tổ chức di dời người dân sinh sống xung quanh khu vực cầu Đăk Trùi 1 đến nơi an toàn. Đồng thời cắm biển báo, giăng dây rào chắn hai bên đầu cầu, không cho các phương tiện lưu thông.

Trong sáng 28/9, trên địa bàn huyện Đăk Tô có mưa to, gió mạnh, mực nước ở các sông Đăk Tơ Kan, sông Pô Kô dâng cao. Tại cầu Tri Lễ, xã Tân Cảnh, mức nước vượt báo động 3 1,2m; tại cầu 42, thị trấn Đăk Tô, mức nước vượt báo động cấp 3 là 0,52m. Mưa to cùng với nước lũ ở thượng nguồn các con sông đổ về đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của người dân. Thống kê ban đầu, huyện Đăk Tô có khoảng 50 ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp vùng trũng thấp ven sông Đăk Tơ Kan, sông Pô Kô bị ngập nước. Ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết UBND huyện Đăk Tô đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn sẳn sàng lực lượng xung kích theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, tổ chức kiểm tra, trực chốt các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn…

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn 2 huyện Đăk Tô, huyện Ngọc Hồi chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 4 gây ra. Hiện việc theo dõi tình hình, diễn biến của cơn bão và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão đang được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.

Tại huyện Đăk Glei, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Đăk Glei cho biết, thời điểm diễn ra mưa lũ trên địa bàn có hơn 290 hộ phải di dời, 06 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Các xã Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Nhoong, Đăk Plô, Đăk Choong bị cô lập hoàn toàn do sạt lở nhiều tuyến đường và nước dâng cao. Một số xã và địa bàn thị trấn bị mất điện. Có 02 thôn Roóc Nầm, Roóc Mẹt, xã Đăk Nhoong bị mất sóng liên lạc hoàn toàn, và hoa màu bị ngập úng. Thủy điện Đăk Bru tạm ngừng vận hành máy, không tích nước, để đảm bảo cho người dân dưới hạ lưu. Ông Hoàng Trung Thông, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Đến giờ phút này công tác phòng, chống lũ bào trên địa bàn giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trên địa bàn và hiện nay sơ bộ thống kê ban đầu chưa có thiệt hại về người. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn khơi thông hệ thống giao thông và khắc phục lại lưới điện, đặc biệt là tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.”

Huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, chức năng chủ động những phương án, kịp thời đối phó với tình huống thời của tiết xấu, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đến chiều ngày 28/9, các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei được xử lý đảm bảo lưu thông./.

Đăng Huy – Ngọc Chí – A Lộc