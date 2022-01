Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, 38 người chết vì tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Định khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Tường Quân/TTXVN.

Trong số này, đường bộ xảy ra 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. So với 3 ngày đầu năm 2021, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, so với cùng kỳ năm 2021 không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022, trong 3 ngày qua, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 19.285 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 22,65 tỷ đồng; tạm giữ 91 xe ô tô, 2.126 xe mô tô; tước 1.241 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 812 trường hợp và 4 lái xe dương tính với chất ma túy.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục Cảnh sát giao thông) kiểm tra và phát hiện, xử lý 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền 198,5 triệu đồng, tước 53 giấy phép lái xe.

Qua hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 978 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 95 trường hợp, gửi thông báo vi phạm 275 trường hợp.