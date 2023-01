Bác sĩ hướng dẫn cách phòng bệnh về phổi cho người già khi trời rét

Trong những ngày giá rét, những người già, nhất là người có bệnh lý nền cần hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài, cần phải mặc đủ ấm, đeo khẩu trang để giữ ấm đường thở và phòng nhiều bệnh lây qua đường hô hấp.

Đặc biệt, ở các vùng nông thôn, thường có tình trạng đốt củi, than để sưởi ấm; người dân cần chú ý nếu phòng đốt than, củi sưởi mà không thoáng khí có thể gây ra ngộ độc khí CO gây ngạt thở, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Nếu có điều kiện, tốt nhất, người dân nên sưởi ấm bằng các biện pháp an toàn hơn như: Lò sưởi điện, chăn ga sưởi… để đảm bảo an toàn.