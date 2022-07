Văn hoá, xã hội Bắt tạm giam cán bộ địa chính xã lợi dụng chức vụ, chiếm tiền của dân

(kontumtv.vn) – Công an huyện Yên Thành tiến hành xác minh theo đơn tố giác của người dân về cán bộ địa chính xã Đại Thành nhận tiền của một số người dân trong xã để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường, sinh năm 1980, cán bộ địa chính xã Đại Thành, huyện Yên Thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của dân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã tiến hành xác minh theo đơn tố giác của người dân về cán bộ địa chính xã Đại Thành nhận tiền của một số người dân trong xã để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhiều năm nay tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An tồn tại tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, kéo dài thời gian khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và các thủ tục hành chính khác, gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều người dân, doanh nghiệp đã phản ánh đến các cơ quan chức năng, báo chí và đưa lên mạng xã hội về những hành vi sai trái này. Trong số đó có những cán bộ không làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình, lợi dụng chức danh, nghề nghiệp được phân công để trục lợi cho cá nhân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an Nghệ An, Công an một số địa phương trong tỉnh đã cảnh báo, vào cuộc quyết liệt để xác lập chuyên án nhằm phát hiện, đấu tranh với các hành vi sai trái này. Qua đó, nhiều cán bộ tại một số địa phương có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố, bắt tạm giam; được dư luận đồng tình, hoan nghênh./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)