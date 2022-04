Văn hoá, xã hội Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý, xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm: Đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Cách đây một tháng, vào ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên./.

Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)